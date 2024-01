Juventus Women, cambia il campo per la partita con la Sampdoria

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women . Ecco il comunicato: "Come si legge nel comunicato ufficiale n. 65/DAF pubblicato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;

a seguito dell’istanza presentata dalla UC Sampdoria SpA e visto l’esito positivo delle verifiche condotte dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, è stata comunicata la variazione del campo di gioco del match d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile tra Sampdoria e Juventus: la partita si disputerà nell’impianto sportivo in erba artificiale “La Sciorba”, in via Gelasio Adamoli 57, Genova.