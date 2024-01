Juve Women, Calligaris: “Venire qui step importante per la mia carriera”

Presentata in conferenza stampa, ha parlato la nuova calciatrice della Juventus Women Viola Calligaris. Ecco le sue prime parole da bianconera: "Vi racconto una piccola storia: mio nonno è sempre stato un tifoso della Juventus, non è più con noi da un po' di tempo ma sono sicuro che mi sta guardando dall'alto e sono sicura che sarà molto orgoglioso di me. Questo mi dà ancora più motivazione e mi rende felice di giocare in questo grande club".