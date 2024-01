Juventus Women, in vendita i biglietti per il match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere delle Women . Ecco il comunicato: "Lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 18:00 le Juventus Women ospiteranno al "Pozzo-La Marmora" di Biella la Fiorentina. Sarà un'altra gara da non perdere, una sfida di alta classifica, rispettivamente tra la seconda e la terza della graduatoria: le bianconere hanno totalizzato 33 punti nelle prime tredici giornate, 31 quelli ottenuti dalle toscane. Ecco, come sempre, le indicazioni per le modalità di accesso allo stadio.

COME FARE Anche per Juventus-Fiorentina, come sempre, i biglietti sono gratuiti e per ottenerli è sufficiente iscriversi a juventus.com e recarsi alla sezione "Biglietti". Si potranno prendere fino a quattro tagliandi a testa, che verranno richiesti in formato cartaceo all’ingresso dello stadio.