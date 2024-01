Juve Women, tutte le statistiche dopo il match contro il Sassuolo

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato una serie di statistiche sul match tra la squadra Women il Sassuolo:"Joe Echegini ha realizzato (10 minuti e 30 secondi dopo essere entrata sul terreno di gioco) il gol più tardivo sullo 0-0 per la Juventus in Serie A (88:19), ed è la prima giocatrice nigeriana a segnare una rete con la Juventus in Serie A. Prima di lei l’ultima giocatrice nigeriana a trovare la rete in Serie A era stata Saidat Adegoke, nel febbraio 2012 con il Como 2000.