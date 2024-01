Juventus Womem, ufficiale l’addio con Sembrant: il comunicato

Bianconera dal 2019, Linda vanta un totale di 105 presenze in questi anni con la Juventus considerando tutte le competizioni: tra le giocatrici straniere solamente Sofie Junge Pedersen (119) e Tuija Hyyrynen (112) ne contano di più. Anni in cui ha vinto tre Scudetti, due Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane, l’ultima recentemente, lo scorso 7 gennaio. Ma non solo: Linda è stata uno dei simboli di questi anni delle Juventus Women, la giocatrice difensiva straniera che ha realizzato più gol in Serie A (cinque), una delle quattro straniere nel suo ruolo, dalla stagione 2020/21 ad aver preso parte ad almeno tre gol in più di una singola annata di Serie A (due).