Juventus Women, il record di Girelli in Supercoppa italiana

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women . Ecco il comunicato su Girelli, protagonista della statistica sulle finali vinte in Supercoppa: "Nessuna come Cristiana Girelli.

La numero '10' bianconera, con il successo in Supercoppa Italiana Femminile delle Juventus Women sulla Roma, è diventata regina assoluta della competizione. Con quella conquistata a Cremona, infatti, sono 11 le Supercoppe conquistate in carriera (quattro con le Juventus Women): record assoluto, mai nessuna come lei.