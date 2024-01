Calciomercato, occhi puntati su Mangala: la Juve sfida due concorrenti

La Juve avrebbe individuato in Mangala un possibile rinforzo per questo calciomercato: non mancherebbe la concorrenza per il centrocampista

Un nuovo nome spunterebbe per il calciomercato invernale della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky SportDeutschland, il club bianconero avrebbe individuato in Orel Mangala un opportunità per rinforzare il proprio centrocampo. Il centrocampista di nazionalità belga, è un classe 1998 in forza al Notthingam Forest.

Al momento la trattativa sarebbe al puro stato esplorativo, ma la sensazione è che un eventuale affondo per lui non sarà semplice. La Juventus dovrebbe fare i conti con una concorrenza non da poco: su Mangala ci sarebbe infatti anche l'interesse del Galatasaray e, in Italia, anche del Napoli. Inoltre, la base d'asta sarebbe quella di 22 milioni di euro e il club inglese non avrebbe fretta di cedere un giocatore in scadenza nel 2026.

