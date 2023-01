Juve Women, le convocate di Montemurro per il match con il Sassuolo

Per ora il fine settimana bianconero è stato piuttosto amaro. Ieri c'è stata la disfatta della Juventus di Allegri contro il Napoli, che si è imposto 5-1. Oggi è toccato all'Under 19 di Montero, sconfitta anche lei dal Napoli, per 2-1, e poi alla Next Gen di Brambilla, che ha pareggiato con il Padova. Domani sarà la Juventus Women a provare a risollevare un po' le sorti del club in questo weekend. La squadra di mister Montemurroinfatti sarà impegnata nella prima partita di campionato del nuovo anno. A Vinovo le bianconere affronteranno il Sassuolo.