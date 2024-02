Juve Women, tre bianconere nella top 11 della settimana

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "L'ultima giornata di regular season della Serie A Femminile si è chiusa nel fine settimana del 17-18 febbraio 2024. Le Juventus Women hanno vinto 4-1 contro il Napoli Femminile, centrando la terza vittoria consecutiva in campionato. Come sempre la FIGC Femminile ha annunciato la sua "Top 11" dell'ultimo turno disputato e sono tre le bianconere inserite in questa speciale classifica: Lisa Boattin, Julia Grosso e Lindsey Thomas.