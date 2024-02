Juve Women, Sara Gama saluta la nazionale: il comunicato

Con una lunga lettera pubblicata sul sito della Juve il difensore della Women Sara Gama ha salutato la Nazionale

Roberto Maccarone Redattore 20 febbraio 2024 (modifica il 20 febbraio 2024 | 11:03)

Con una lunga lettera pubblicata sul sito della JuveSara Gama ha salutato la Nazionale: "La partita della Nazionale femminile di venerdì 23 febbraio a Firenze contro l’Irlanda sarà una gara speciale per Sara Gama. Sarà infatti la sua ultima presenza in Azzurro. Si chiude per Sara un’avventura lunghissima, iniziata addirittura 18 anni fa. Era il 2006 quando esordiva in Nazionale Under 19, dando il via a un periodo fantastico, che avrebbe portato le azzurrine – capitanate proprio da lei – sul tetto d’Europa nel 2008 in Francia: in quel torneo Gama sarebbe stata inserita nella Top 11 UEFA.

Non solo: a soli 16 anni, sempre nel 2006, Sara esordiva anche in Nazionale Maggiore, per la precisione contro l’Ucraina, in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale dell’anno dopo. E da allora fu una storia davvero unica: 139 le sue presenze, coronate dalla partecipazione a quattro Europei (il primo nel 2009) e un Mondiale, in cui avrebbe disputato tutte le partite. Dal 2014, della nostra Nazionale, Sara è anche capitano, a certificare ulteriormente quanto è stata ed è importante la sua presenza per un movimento, quello azzurro e in generale quello del calcio femminile italiano, che proprio in questi anni ha vissuto una crescita mai vista prima, culminata con l’inizio dell’era del professionismo, dal 1 luglio 2022.

Una crescita coincisa per buona parte con l’inizio della straordinaria avventura delle Juventus Women, in cui Sara è non a caso protagonista, fin dalla prima partita nel 2017. Venerdì sarà dunque una giornata importante – e probabilmente commovente – per lei: l’applauso che quel giorno tutti noi le tributeremo sarà, senza dubbio, fortissimo".

(juventus.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.