Juventus Women, le statistiche verso il match con la Roma

ROMA-JUVENTUS WOMEN, SCONTRI DIRETTI La Juventus ha vinto 13 delle 18 partite giocate contro la Roma in tutte le competizioni (2N, 3P), ma due delle tre sconfitte maturate sono arrivate nelle quattro sfide più recenti (2V), inclusa l’unica disputata in questa stagione. In generale, solo contro la Fiorentina (14) la Juventus conta più vittorie che contro la Roma (13) in tutte le competizioni. Juventus e Roma si affrontano per la terza volta in Supercoppa Italiana, dopo la semifinale in gara secca del 6 gennaio 2021, vinta 2-1 dalle bianconere, e la finale del 5 novembre 2022, conquistata dalle giallorosse ai calci di rigore (1-1 al termine dei tempi supplementari). Da una parte, la Juventus ha trovato il gol in ognuna delle 18 sfide contro la Roma in tutte le competizioni (40 totali, 2.2 in media a match); dall’altra, le bianconere hanno incassato 10 reti nei cinque incroci più recenti con le giallorosse (2 in media a partita), tante quante ne aveva subite nei primi 13 (0.8 in media). Allo stesso tempo però, la Juventus è anche la squadra contro cui la Roma ha subito più gol considerando tutte le competizioni: 40, almeno 15 più che con qualsiasi altra avversaria.