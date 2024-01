Juve, Jugovic: “Non avrà il gioco di Guardiola ma Allegri è un vincente”

Intervistato da La Gazzetta dello SportJugovic ha parlato della Juve di Allegri: "Per la Juventus è un obbligo lottare fino alla fine per lo scudetto. I nerazzurri sono forti e hanno fatto ancora meglio della Juve finora. È una bella sfida, avvincente, e a guadagnarci è tutto il calcio italiano. Un derby d’Italia per lo scudetto è spettacolare. Non è divertente quando domina sempre la stessa squadra. Pronostico? Non sono mai stato bravo nelle previsioni. Visto il girone d’andata, mi aspetto che Inter e Juve si contendano lo scudetto fino alle ultime giornate. Non credo che una delle due prenderà il largo come il Napoli nella passata stagione".