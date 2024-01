Juve Women, Montemurro: “Spero in una grande festa in onore di Vialli”

In vista della finale di Supercoppa femminile tra Juve Women e Roma, Montemurro ha presentato la partita in conferenza stampa

In vista della finale di Supercoppa femminile tra Juve Women e Roma l'allenatore bianconero Montemurro in conferenza stampa ha detto: "La Roma ha qualità importanti, tra cui la ripartenza, abbiamo deciso di curare il controllo del pallone proprio perché contro di loro abbiamo sofferto molto sulla perdita della sfera in certe situazioni".

"Non ci siamo discostati molto dal nostro stile di gioco, sappiamo cosa vogliamo portare avanti, questo è il messaggio delle ultime due settimane di lavoro - ha continuato -. Per la gara non ho ancora deciso la formazione iniziale: tutte le giocatrici sono importanti, abbiamo novità in rosa, domani ci sarà anche Bragonzi con noi. È attesa tanta gente qui a Cremona, è una finale tra due squadre che giocano un gran calcio, credo che questa sia la miglior pubblicità possibile per il calcio femminile, Juventus e Roma sono due realtà di livello europeo".

"Il ritiro a Biella era funzionale al lavoro di gruppo, stando insieme ci siamo rafforzati, è stata una settimana splendida con le ragazze e lo staff. Una situazione normale per rimettersi al lavoro dopo una pausa lontano dai campi. So anche che questo è un momento particolare, ad un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli, spero in una grande festa in sua memoria per quello che ha trasmesso a tutto il mondo del calcio", ha concluso Montemurro.

