Juve Women, le statistiche post-match della gara con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un comunicato con le statistiche post gara della vittoria con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota con le statistiche della gara con la Fiorentina. Ecco il comunicato: "Una partita incredibile quella andata in scena a Vinovo tra Juventus Women e Fiorentina. La super rimonta delle bianconere la rendere una gara unica nel suo genere, con una serie di statistiche e curiosità tutt'altro che banali. RIMONTA E PIOGGIA DI GOL Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha vinto un match recuperando almeno tre reti di svantaggio (considerando tutte le competizioni). Per la prima volta (considerando tutte le competizioni) la Fiorentina ha perso un match in cui ha segnato almeno tre gol. La Juventus ha vinto le ultime cinque partite di Serie A: ha centrato cinque successi di fila in un singolo massimo campionato per la prima volta dal maggio 2022 La Fiorentina ha segnato tre gol oggi, tanti quanti nelle precedenti nove gare disputate in tutte le competizioni contro la Juventus.

Questa è solo la quinta volta che la Juventus subisce almeno tre gol in un match di Serie A, tre delle quali in questa stagione (contro Inter, Milan e oggi). PROTAGONISTE Tra le giocatrici che hanno partecipato attivamente a 10 gol in questa Serie A, Julia Grosso (tre gol, sette assist) è quella più giovane. Solo Lana Clelland (nove) ha segnato più gol in Serie A contro la Fiorentina rispetto a Cristiana Girelli e Barbara Bonansea (entrambe a quota otto). Barbara Bonansea ha segnato tre gol nelle ultime quattro presenze in Serie A. Quattro delle ultime sette reti in Serie A della Juventus hanno visto la partecipazione di Arianna Caruso (una rete, tre assist). Arianna Caruso é la giocatrice che ha fornito piú assist vincenti in questa Serie A (otto) e una delle due centrocampiste – al pari di Karchouni – che hanno partecipato attivamente a piú gol (12).

Lineth Beerensteyn, seconda migliore marcatrice della Juventus in questa Serie A con 10 reti all’attivo, è diventata solo la terza giocatrice straniera ad andare in doppia cifra di gol in un singolo massimo campionato con la maglia della Juventus; prima di lei ci erano riuscite solo Eniola Aluko (14 nel 18/19) e Sanni Franssi (10 nel 17/18). Due gol e tre assist per Lisa Boattin in questo campionato: è il difensore che ha partecipato attivamente a più reti in questa Serie A (cinque appunto)".