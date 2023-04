Juventus News / Addio Allegri? Al suo posto, si sogna il grande nome

Si stanno moltiplicando le voci che raccontano di come la dirigenza della Juventus, qualche pensierino rispetto ad un cambio di allenatore lo starebbe facendo. Per adesso sono solo ed esclusivamente chiacchiere. Davvero. Soprattutto perché si parla di qualcosa che potrebbe avvenire al termine di questa stagione e mai a stagione in corso. Il percorso della Juve fino ad ora è stato altalenante e sicuramente alterato da una penalizzazione che sta facendo discutere. In generale però, a far discutere, è anche il gioco che la Juve propone. Che non piace e che non sembra essere adeguato ad una formazione con una rosa sicuramente di primo livello.