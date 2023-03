Juve Women, Salvai e Pedersen consegnano la maglia delle 100 presenze

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla Women, in particolare sul raggiungimento delle 100 presenze di Pedersen e Salvai. Ecco il comunicato: "Giornata speciale per le Juventus Women e in particolare per Sofie Junge Pedersen e Cecilia Salvai. Le due bianconere hanno consegnato allo Juventus Museum le maglie delle gare in cui hanno collezionato la centesima presenza con la Juventus. Presenti, con loro, Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer, Francesco Calvo, Chief Football Officer, Stefano Braghin, Women's Team Director, e Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum. Salvai ha raggiunto il traguardo in Juventus-Roma, finale di Supercoppa Italiana, il 5 novembre 2022, mentre Pedersen in Inter-Juventus di Serie A, match vinto 2-0 dalle bianconere con le reti di Bonansea e Caruso.