Juve Women, le statistiche della partita con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita di ieri contro la Fiorentina.

Lorenzo Focolari Redattore 10 marzo - 18:40

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "La Juventus ha perso due match di fila (entrambi in Coppa Italia vs Fiorentina) tra tutte le competizioni solo per la seconda volta nella sua storia – la prima risale all’aprile 2018, quando rimediò due ko in Serie A contro il Brescia e contro la Viola.

La Juventus ha perso tre delle ultime sette gare in tutte le competizioni (4V), tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 24 (17V, 4N). La Juventus ha subito due reti nella prima mezzora di gioco contro una stessa avversaria considerando tutte le competizioni (al 4’ e 23’ vs Fiorentina) per la prima volta dal 22 ottobre 2022 (vs Milan al 24’ e 25’ in quell’occasione).

Solo contro il Milan (quattro) la Juventus ha concesso più volte almeno tre reti in un singolo match che contro la Fiorentina considerando tutte le competizioni (tre come con Roma e Lione). Asia Bragonzi ha realizzato un gol con la maglia della Juventus per la prima volta dall’11 dicembre 2019 (tripletta vs Fortitudo Mozzecane –in Coppa Italia anche in quell’occasione)".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.