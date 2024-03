Juve, Porrini critica Milik: “Non segna da 5 mesi, mi ha deluso”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Porrini ha parlato della sfida tra i bianconeri e l'Atalanta: " Oggi Vlahovic mancherà tantissimo alla Juventus . Dusan dopo un primo anno e mezzo difficile era finalmente tornato quello della Fiorentina; mentre Milik non segna da 5 mesi in Serie A ".

"Il polacco mi ha un po’ deluso : quest’anno non ha lasciato il segno - ha continuato -. Sicuramente ha bisogno di giocare e avere continuità per la sua struttura fisica, ma in n grande club come la Juve devi farti trovare pronto anche se giochi poco. Il suo contributo è stato minimo finora".

"Quando c’è di mezzo l’Atalanta in genere non ci si annoia. Si affrontano due squadre in difficoltà: la Juve sembra un attimino in crisi e l’Atalanta non vince da un mese. Credo preverrà il tatticismo nel primo tempo; perché avranno paura entrambe di perdere", ha concluso.