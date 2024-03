Fiorentina, De La Fuente: “Dimostrato le nostre idee con la Juve Women”

Nella conferenza stampa post match di Coppa Italia, ha parlato l'allenatore della Fiorentina, Sebastian De La Fuente. L'allenatore ha commentato il successo nel doppio confronto contro la Juventus Women. Ecco le sue parole: "Avevo chiesto di partire a mille e non risparmiarsi. Avevo nove persone in panchina che scalpitavano. L’abbiamo preparata sulle consapevolezze. Stiamo crescendo e oggi abbiamo dimostrato nei novanta minuti, ma anche nei 180, di essere una squadra con le idee chiare, matura e che sa cosa vuole fare in campionato e Coppa Italia".