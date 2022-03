Juve Women, le parole di Montemurro e Boattin al termine del Derby d’Italia

Al termine della partita contro l'Inter l'allenatore della Juve Women Montemurro è intervenuto in conferenza stampa

redazionejuvenews

Vittoria importantissima per la Juve Women, che ha battuto 3 a 1 l'Inter nel Derby d'Italia femminile. Al termine della partita l'allenatore bianconero Joe Montemurro è intervenuto in conferenza stampa: "Tutte le partite sono importanti. Abbiamo giocato contro una grande Inter, una grande squadra. Noi abbiamo gestito la partita abbastanza bene e abbiamo anche conservato le energie per i prossimi impegni facendo una piccola rotazione di squadra. E fa parte del percorso. E' stata una partita importante perchè non ci siamo fatti distrarre dalla prossima, importantissima partita contro il Lione. Le ragazze devono prendersi tutto il merito per la vittoria".

Su Bonfantini ha poi aggiunto: "Agnese ha delle qualità importanti. Ha bisogno di crescere nei 90 minuti e di gestire le partite al meglio, specialmente nella prima parte. Ma ho una squadra equilibrata e quando vedo qualcosa che non va posso fare i cambi per affrontare al meglio la partita". La Juve vincerà lo Scudetto? "Speriamo di si. Pronti per il Lione? Voglio andare a vincere", ha concluso.

Intervistata da La7 Lisa Boattin, autrice di una doppietta, ha detto: "Vincere era fondamentale. La Champions ci ha fatto perdere tante energie e l’Inter è un’ottima squadra, ma i tre punti di oggi sono davvero importanti. Eravamo molto concentrate: non vogliamo perdere punti. Sappiamo ora cosa ci aspetta giovedì e sappiamo che sarà una trasferta durissima. Loro hanno riposato ma noi non ci vogliamo porre limiti, andremo lì per giocarcela fino alla fine. Oggi è andata bene e sono felicissima perchè per noi il campionato rimane un obiettivo e nonostante le poche energie ce l’abbiamo fatta. La Champions ci ha dato consapevolezza, abbiamo capito di poter portare a casa risultati contro squadre top. Anche il periodo negativo ci ha aiutato ad imparare. Brave a capire gli errori, il mister ci ha dato qualcosa in più, idee nuove".