Juve Women, Caruso regala la vittoria all’Italia femminile

Seconda vittoria per l'Italia femminile di Milena Bertolini, che batte la Norvegia grazie ad un gol della centrocampista della Juve Caruso

Ottima prestazione da parte dell'Italia femminile, che vince anche la seconda partita dell'Algarve Cup. Il gol che regala i tre punti lo segna la centrocampista della Juve Women Caruso. Il resoconto del match pubblicato dalla Figc: "In avvio di gara l’Italia controlla il gioco sfruttando le proprie qualità tecniche. Le geometrie di Giugliano e il dinamismo delle sue compagne di reparto permettono al tridente azzurro di mettere costante pressione alla retroguardia avversaria. Le norvegesi sono quindi costrette a chiudersi e a cercare di ripartire in contropiede.Il vantaggio azzurro arriva al 9’ con una bellissima girata al volo di Giacinti, che raccoglie un delizioso cross dal fondo di Lenzini e in acrobazia trova il diciassettesimo centro in Nazionale.