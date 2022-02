Juve Women, Bonansea decisiva con l’Italia: in gol contro la Danimarca

Grazie al gol della calciatrice della Juve Bonansea l'Italia femminile si porta a casa il primo match dell'Algarve Cup

Vittoria per l'Italia femminile di Milena Bertolini, che nella prima partita dell'Algarve Cup batte la Danimarca 1 a 0 grazie al gol di Barbara Bonansea. Ecco il riassunto della partita pubblicato sul sito ufficiale della Figc: "Nel clima primaverile dell’Algarve le due squadre faticano a trovare spazi, con le retroguardie che hanno sempre il sopravvento sugli attacchi avversari.Italia e Danimarca abbandonano così il palcoscenico del terreno di gioco al termine di un primo tempo avaro di emozioni e senza sussulti.

A inizio ripresa Bertolini sostituisce il terminale offensivo principale della sua squadra, Piemonte, inserendo Girelli al centro dell’attacco, e dà spazio a centrocampo a Caruso al posto di Galli. Al 5’ del secondo tempo l’episodio che sblocca il confronto: sull’out di destra le Azzurre costruiscono un’azione tutta di prima che manda in tilt la difesa danese e, sul crosso basso di Bergamaschi, Bonansea è brava a farsi trovare pronta e a realizzare da distanza ravvicinata il vantaggio italiano. Per l’attaccante della Juventus si tratta del 26° sigillo con la maglia della Nazionale, che la proietta al nono posto in solitaria nella classifica delle giocatrici più prolifiche della storia azzurra.

Il torpore e i ritmi blandi del primo tempo lasciano adesso spazio ad una gara più vibrante, in cui la Danimarca deve insistere con più frequenza per cercare di rimettere il match sui binari dell’equilibrio; l’Italia dal canto suo appare più decisa rispetto alla prima frazione di gioco, cercando maggiormente filtranti capaci di mettere in difficoltà le linee dello scacchiere avversario. Nel finale di gara le scandinave costruiscono le due migliori occasioni della loro partita, ma in entrambe le circostanze Giuliani è superlativa a chiudere lo specchio della porta di fronte ai tentativi di Lundorf (80’) e Madsen (87’), sigillando così la vittoria azzurra". (figc.it)

Al termine della partita il Ct Bertolini ha detto: “È stata una vittoria sofferta. Ma quando giochi contro avversari di questo livello, non puoi non soffrire… Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Ho visto nelle ragazze grande attenzione e spirito di sacrificio, elementi indispensabili per giocare ad alti livelli. Siamo contente perché ci sono state buone indicazioni per l’imminente futuro”.