Juve Women-Sampdoria 5-0: le bianconere calano il pokerissimo

Ottima prestazione delle bianconere di mister Montemurro, che hanno dominato le blucerchiate: grande protagonista Girelli con una tripletta

redazionejuvenews

Grande pomeriggio per le Womenbianconere, che hanno battuto la Sampdoria per 5-0. Di seguito, la sintesi del match, a cura del sito ufficiale della Juventus.

"CHE AVVIO!

Le bianconere non potevano sognare inizio migliore. Dopo appena due minuti la gara si sblocca e ad aprire le marcature è ancora una volta Girelli che conferma il suo straordinario momento di forma. Cristiana arriva per prima sul pallone respinto da Odden dopo la conclusione di Beerenesteyn e firma l'uno a zero. La gara, ovviamente, si mette in discesa per la Juventus Women che dopo pochi minuti avrebbe l'opportunità di raddoppiare con la punizione da posizione defilata di Boattin, ben respinta dal portiere blucerchiato, e poi con il destro di Caruso largo di poco. Il raddoppio, però, è nell'aria.

GIOIELLO DI CANTORE!

Come dicevamo, il raddoppio è nell'aria e arriva al 18' con un tocco dolcissimo di Cantore che, dal limite dell'area, supera Odden in uscita e deposita con un pallonetto perfetto il pallone in rete per il momentaneo 2-0. La gara pende sempre più dalla parte delle bianconere e non potrebbe che essere così. Ci sarebbe anche spazio per il tris poco dopo la mezz'ora con il palo colpito da Pedersen con una bella conclusione a giro con il destro e, poi, con un super diagonale di Boattin terminato alto di un soffio sopra l'incrocio dei pali. In sintesi: una grande Juve nella prima frazione di gara.

GIRELLI INARRESTABILE

L'avvio di ripresa sembra sorridere alle blucerchiate che ripartono con più convinzione rispetto all'avvio di match, ma dopo dieci minuti giocati su buoni ritmi le liguri vengono travolte dalla Juve che tra il 55' e il 65' ne segnano altri tre. E due di questi portano ancora la firma di una scatenata Girelli che firma, così, la sua personale tripletta. Il 3-0 Cristiana lo sigla di testa, a porta praticamente vuota, su cross di Gama. Il poker è realizzato da Caruso che, con il sinistro, fulmina Odden. E il pokerissimo è un regalo del portiere ospite: la numero 12 regala il pallone a Girelli che ringrazia e segna il 5-0. Siamo, come dicevamo, al minuto 65 e la partita potrebbe chiudersi qui. La seconda metà della ripresa, infatti, non regala troppe emozioni e gli highlights del finale di gara sono soltanto un bell'intervento di Aprile sulla conclusione della neo entrata Lopez e i primi minuti in maglia bianconera di Nyström. Al triplice fischio è il momento di esultare per le bianconere".