Juve Women-Inter, come arrivano le due squadre al Derby d’Italia

Manca sempre meno alla grande sfida tra le Women di mister Montemurro e l'Inter. Andiamo a vedere lo stato di forma delle due squadre, nel focus pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "Dopo l'esordio in casa del Como, per le Juventus Women è il momento del primo match casalingo della nuova Serie A. A Vinovo, domenica 11 settembre, arriva l'Inter dell'ex Rita Guarino. Fischio d'inizio alle 14:30, con match in diretta su Juventus TV. La sfida con le nerazzurre la scorsa stagione è stata sempre combattuta, con i precedenti che sorridono alle bianconere. Come ogni giorno gara, facciamo un viaggio nelle statistiche in avvicinamento: tra il passato e il momento delle squadre.