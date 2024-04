ItalWomen, al via il raduno con diverse bianconere in lista

Il sito ufficiale della FIGCha pubblicato una nota sul raduno delle azzurre, con tante calciatrici della Juvenell'elenco. Ecco la nota: "“Sereno”: è l’aggettivo che Chiara Beccari usa più volte per descrivere il gruppo azzurro. Un termine che lascia una pennellata dolce e che ricalca perfettamente quello che è l’umore della Nazionale italiana. ‘Sereno’ non è invece la parola più appropriata da associare al cielo di Coverciano, plumbeo, che fa da cornice alla terza giornata di allenamenti delle ragazze di Soncin. Il grigio sovrasta il Centro Tecnico Federale, ma non scalfisce di certo il sorriso delle Azzurre, che questa mattina hanno svolto la seduta in vista del prossimo impegno contro i Paesi Bassi, il primo sulla strada verso Euro2025. Nell’appuntamento quotidiano con i giornalisti al seguito, Beccari ripercorre gli ultimi risultati della Nazionale e guarda all’imminente futuro: “Siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Lavoriamo in un ambiente tranquillo e in ogni allenamento c’è sempre tantissima intensità; curiamo ogni minimo dettaglio, sotto ogni aspetto, prima delle partite”. E la prossima sfida sarà tra due giorni, al ‘San Vito - Gigi Marulla’ di Cosenza, che ieri il Ct Soncin ha definito “un campo storico”: “Contro i Paesi Bassi – continua Beccari - dovremo fare la nostra partita. Loro sono una squadra forte, veloce, soprattutto davanti, però le affronteremo a viso aperto consapevoli che ce la possiamo giocare”. Domani mattina alle ore 11, a Coverciano, la rifinitura, quindi nel pomeriggio la partenza per Cosenza, dove le Azzurre prima – alle 19,15 – saggeranno il terreno di gioco nel cosiddetto ‘walk around’ e quindi, a seguire, Ct e una giocatrice saranno a disposizione dei media presenti per la conferenza stampa di presentazione del confronto".