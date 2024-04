Juve, Allegri difende il suo pupillo Alex Sandro: “Fischi sbagliati”

Nonostante nelle ultime stagioni abbia vissuto un calo drastico nelle prestazioni, Alex Sandro resta uno dei giocatori più utilizzati da Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juve ha reinventato il brasiliano come difensore di sinistra nella difesa a tre, permettendogli così di superare le 300 presenze con la maglia bianconera. Al momento del suo ingresso in campo nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio, però, i tifosi lo hanno immediatamente fischiato. A proposito Allegri nel post partita ha detto: "I ragazzi sono stati bravi a rimanere in equilibrio. Mi dispiace per i tanti fischi per Alex Sandro, che ha 300 presenze con la Juve e ha fatto due ottimi interventi. Non se li merita".