Italia U19 femminile, le convocate per lo stage: quattro juventine in lista

La Nazionale italiana U19 femminile si riunirà la prossima settimana per uno stage. Il CT Mazzantini ha convocato 24 calciatrici, comprese 4 della Juventus, ovvero Bertucci, Pfattner, Schatzer e Moretti. Ecco il comunicato FIGC: "Dopo aver guadagnato l’accesso alla seconda fase di qualificazione all’Europeo, la Nazionale Under 19 femminile torna a radunarsi per uno stage in programma da lunedì 7 a sabato 12 novembre a Roma, presso il CPO Giulio Onesti. Il tecnico Selena Mazzantini ha convocato 24 calciatrici, di cui 12 nate nel 2004 e altrettante classe 2005: la squadra scenderà in campo dal pomeriggio di lunedì 7 e chiuderà lo stage con una gara di allenamento contro la Lazio Women prevista per sabato 12 con calcio d’inizio alle 11.