Italia U19, oggi la sfida con la Bosnia: Juventus Women protagonista

L'Italia femminile U19 sfiderà la Bosnia nel Round 2, un match decisivo per proseguire il percorso. Tra le azzurrine ci saranno diverse calciatrici della Juventus Women: Bertucci , Mounecif, Schatzer , Berveglieri, Moretti , Pfattner. Ecco la nota della FIGC: "Al ‘Silvio Piola’ di Novara (calcio d’inizio ore 15.30, diretta streaming su figc.it e ingresso gratuito allo stadio) il nuovo ostacolo per le Azzurrine si chiamerà Bosnia ed Erzegovina e sarà fondamentale vincere – e farlo nella maniera più ampia possibile – per arrivare infine all’ultimo atto del Round 2, contro l’Austria, avendo a disposizione due risultati su tre per passare il turno.

“Non vedo l’ora che arrivi sabato: sono pronta e lo è anche tutta la squadra” sottolinea entusiasta Della Peruta, maglia azzurra e numero nove, da centravanti vero, sulle spalle. “Ci tengo a sottolineare – prosegue l’attaccante – che sono molto orgogliosa di come si siano comportate in campo tutte le mie compagne di squadre, a partire da Nadine Sorelli, che è stato un vero esempio per noi con la fascia da capitano attorno al braccio. E in più tutto lo staff ci dà un grande supporto”. Victoria Marie studia e gioca all’Università del North Carolina. Ma per tutti è semplicemente ‘Tori’: fuori dal campo un sorriso contagioso, di quelli che regalano gioia e buon umore; dentro al rettangolo di gioco, movenze e tecnica che mettono in costante apprensione la retroguardia avversaria. “Mi piace molto l’attaccante della Nazionale inglese, Alessia Russo, e al maschile credo che come centravanti il riferimento non possa che essere Haaland. La scorsa settimana ho visto Roma-Milan allo stadio ‘Tre Fontane’ e dal vivo Valentina Giacinti mi ha davvero impressionato positivamente”.