Italia femminile, le parole del CT Bertolini prima della gara con la Francia

Questa sera la Nazionaleitaliana femminile scenderà in campo contro la Franciaper la prima gara del girone dell'Europeo 2022. Nella giornata di ieri è intervenuta in conferenza stampa il CT Milena Bertolini, di seguito il comunicato della FIGC: "A quasi tre anni dall’inizio del cammino nelle qualificazioni per il torneo continentale e dopo più di un mese di preparazione, Gama e compagne non vedono l’ora di dare il via alle danze. Che si tratti della ‘Macarena’ o di una nuova trovata delle dj della squadra, Girelli e Rosucci su tutte, l’importante è che il gruppo possa tornare a vivere e a far vivere a tutti gli italiani le emozioni che hanno scandito la cavalcata mondiale del 2019. La parola chiave è “divertimento”, una sorta di mantra per un collettivo che, indubbie qualità tecniche a parte, ha costruito le sue fortune sulla coesione e sull’entusiasmo.