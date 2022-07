Francia-Italia femminile, le probabili formazioni. Out Cernoia

Finalmente ci siamo. Questa sera alle 21, al New York Stadium di Rotherham, l'Italia femminile farà il suo debutto all'Europeo, che è in corso di svolgimento in Inghilterra. L'avversario è di quelli che fanno paura: la Francia, terza nel ranking Mondiale. La nazionale guidata da Milena Bertolini è inserita nel girone D, dove oltre alle avversarie di oggi, ci sono anche Belgio e Islanda, che si affronteranno nel pomeriggio. Un esordio difficile, per stessa ammissione del commissario tecnico, che ieri in conferenza stampa ha detto: "Alle ragazze chiederò di scendere in campo con coraggio e voglia di sacrificarsi, il cammino nel Mondiale francese ci ha sicuramente arricchito, però adesso dobbiamo voltare pagina e pensare al presente, portandoci dietro il bagaglio di esperienza che abbiamo maturato in questi anni".