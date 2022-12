Inter-Juventus Women 0-2: le parole di Montemurro e Bonansea

Oggi la squadra bianconera ha battuto le nerazzurre con i gol di Bonansea e Caruso: il commento del tecnico e dell'attaccante in sala stampa

redazionejuvenews

Mentre la squadra maschile deve ancora tornare a lavorare in vista della ripresa della Serie A, le Women oggi hanno conquistato tre punti importanti in campionato. La squadra di mister Montemurro infatti ha battuto per 2-0 l'Inter allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. A decidere il match sono state le reti di Bonansea e Caruso. Il sito ufficiale della Juventusha raccolto le parole dei protagonisti nel post gara in sala stampa.

MISTER MONTEMURRO

«Oggi la squadra mi è piaciuta molto perché ha ritrovato quell'atteggiamento che nelle ultime partite non si era sempre visto. Sono orgoglioso delle ragazze che in questa settimana hanno lavorato davvero benissimo. Rosucci? Valuteremo, ma durante la gara è importante che chi sta in campo possa dare il 100%, ringrazio Martina per l'onestà e averci permesso di fare il cambio al momento giusto. Le prossime settimane? Facciamo questo mestiere per vivere questi periodi. Giocare contro una grande squadre come l'Inter, poi andare a Londra e poi ritornare e andare a Roma, io penso che in queste gare, in questi momenti, si veda il livello della squadra. Sono entusiasta, questa pressione ci esalterà».

BARBARA BONANSEA

«Siamo felicissime per la vittoria di oggi perchè l'abbiamo voluta a tutti i costi, da squadra. È stata una settimana particolare perché quando pareggi e vedi la prima in classifica allontanarsi non è mai bello, di conseguenza ci siamo confrontate per cercare di invertire la rotta e così è stato. Perché giochiamo meglio con le squadre più forti? Non penso che sia così, perché anche le partite che abbiamo giocato contro le squadre che attualmente occupano una posizione di media e bassa classifica le abbiamo affrontate con la stessa mentalità e lo stesso spirito. Semplicemente siamo state meno cattive sotto porta e oggi, invece, questa cattiveria si è vista ed è arrivato il risultato che volevamo. Noi siamo la Juventus e tutti si aspettano tanto da noi, sempre. E tutte noi siamo consapevoli della nostra forza e del nostro valore. Torniamo a casa felici e da domani penseremo a un'altra partita molto importante, quella di mercoledì sera contro l'Arsenal».