Eidewall: “Sono soddisfatto della gara, siamo stati in controllo”

Jonas Eidewall, allenatore dell'Arsenal, ha detto la sua sulla partita di Uefa Women Champions League contro la Juventus Women.

redazionejuvenews

Jonas Eidewall, allenatore dell'Arsenal, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la gara di UWCL contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Sono soddisfatto di come abbiamo controllato la partita e del nostro palleggio. Dobbiamo migliorare in efficacia e in alcune decisioni. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi ma serve tempo per migliorare ancora. Siamo più a nostro agio in difesa. Dobbiamo migliorare ancora molto, ma questo dipenderà dal rientro delle nostre giocatrici infortunate".

Sulla Juventus: "Nei primi minuti hanno avuto due ottime occasioni, ma la squadra è rimasta in controllo della gara. Abbiamo controllato sia la fase del possesso che del non possesso. Beerensteyn? Una giocatrice come Beerensteyn è una minaccia soprattutto in contropiede, ma se la limiti bene è una giocatrice in meno per la Juventus. È importante avere sempre coraggio con il pallone nei piedi".

Su Miedema, protagonista della gara con un gol: "Da quando è rientrata sta meglio mentalmente e si diverte di più. Gioca meglio sia in attacco che in difesa. Oggi con più qualità nei passaggi avrebbe potuto fare sia assist che gol. Sono contento per il rapporto che ha con i tifosi. Bisogna accettarlo. Ho messo Nobbs per dare più energia e tenere di più il pallone. In certe situazioni devi essere logico e rispettare le giocatrici. Quando le vedo stanche devo cercare di farle riposare quando posso".