Juve Women, curiosità e statistiche verso la Supercoppa con la Roma

Domani alle 14:30 la Juve Women affronterà la squadra giallorossa nella Supercoppa femminile: ecco tutto quello che c'è da sapere sul match

redazionejuvenews

Domani alle 14:30 le Womenaffronteranno la Roma nella Supercoppa femminile. Andiamo a vedere curiosità e statistiche fornite dal sito della FIGC: "La Juventus ha vinto 10 delle 12 partite giocate in tutte le competizioni contro la Roma (1N, 1P) e ha sempre trovato il gol in ognuno di questi match (26 reti in totale, 2.2 di media a gara).

L’unica sconfitta della Juventus in finale di Supercoppa risale alla prima di queste gare, in finale contro la Fiorentina nell’ottobre 2018.

La Juventus ha conquistato il trofeo nelle cinque finali successive (tre in Supercoppa e due in Coppa Italia – la più recente proprio contro la Roma lo scorso 22 maggio).

Barbara Bonansea e Cristiana Girelli sono le due giocatrici che hanno segnato più gol in Supercoppa con la maglia della Juventus (tre a testa) e le uniche due bianconere che nella competizione sono andate a bersaglio contro la Roma – entrambe nella semifinale di Final Four a gennaio 2021.

Amanda Nilden è, con Girelli e Bonansea, una delle tre giocatrici attualmente alla Juventus con almeno un gol in tutte le competizioni disputate dal club (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League – qualificazioni incluse). La firma della svedese in Supercoppa è del 5 gennaio 2022 (semifinale di Final Four vs Sassuolo). La giocatrice svedese sarà però assente a Parma per infortunio.

Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più gol alla Roma con la Juventus in tutte le competizioni: sei (tre in Serie A, due in Coppa Italia e uno in Supercoppa), almeno tre più di qualsiasi altra bianconera. Girelli detiene anche il record di Supercoppe vinte: sono state ben 10, di cui tre con il Bardolino Verona, quattro con il Brescia e tre con la Juventus.

La Roma ha perso le due partite giocate finora in semifinale di Supercoppa (format Final Four), entrambe per 2-1: la prima contro la Juventus, nel gennaio 2021; la seconda contro il Milan, lo scorso gennaio.

La Roma ha disputato due finali in tutte le competizioni finora, entrambe in Coppa Italia. Ha conquistato il trofeo contro il Milan, il 30 maggio 2021 ai calci di rigore (0-0 nei tempi regolamentari) e perso contro la Juventus 22 maggio 2022 (2-1).

Tra le giocatrici attualmente alla Roma, le uniche due che hanno realizzato più di un gol in giallorosso contro la Juventus considerando tutte le competizioni sono Annamaria Serturini e Paloma Lázaro (due a testa).

Paloma Lázaro è la giocatrice della Roma che ha partecipato a più gol contro la Juventus in giallorosso: quattro, frutto di due reti (Coppa Italia e Serie A) e due +assist (Supercoppa Italiana e Serie A).

Valentina Giacinti ha segnato un gol in Supercoppa – contro la Fiorentina, in semifinale –, il 6 gennaio 2021, quando indossava la maglia del Milan.

L’unica giocatrice attualmente alla Roma che conta un gol in Supercoppa in giallorosso è Claudia Ciccotti, a bersaglio nella semifinale contro il Milan dello scorso 5 gennaio".