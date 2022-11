Juventus Women, doppia tegola per le bianconere: out Gama e Nilden

La Juventus Women dovrà fare a meno per diverse settimane di Sara Gama e Amanda Nilden, ai box per due infortuni molto seri.

Brutte notizie per la JuventusWomen. Amanda Nilden e Sara Gama, calciatrici del club piemontese, hanno riportato due infortuni significativi dopo l'ultima gara disputata. L'ex AIK dovrà sottoportsi ad un'operazione al piede, stop che la terrà fuori dai campi di gioco almeno per tre mesi, considerata la natura dell'infortunio. Per quanto riguarda il difensore della Nazionale italiana, invece lo stop dovrebbe essere molto meno grave, infatti l'assenza dovrebbe essere quantificata intorno alle 3 settimane, prima di poter tornare arruolabile.