Juve, Allegri è un vincente: sul podio in Europa per successi

Il tecnico bianconero è al terzo posto per percentuale di vittorie tra gli allenatori dei top club europei con almeno 50 partite all'attivo.

redazionejuvenews

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Massimiliano Allegri. La querelle legata ai tweet di Lapo Elkann ha alzato un polverone mediatico sul tecnico, che non sta vivendo una stagione semplice. La Juveinfatti ha iniziato il campionato in maniera piuttosto negativa, facendo invece un ottimo girone di Champions League, che l'ha vista chiudere al primo posto. Poi è arrivata la ripresa in Serie A, con una lunga striscia di risultati utili, interrotta con la sconfitta nel Derby d'Italia contro l'Inter. La partita dove si sono interrotti anche i sogni di rientrare nella lotta Scudetto. E l'eliminazione bruciante agli ottavi di Champions contro il Villarreal. Ora rimangono il quarto posto da difendere e la Coppa Italia da conquistare per chiudere al meglio l'annata.

Ma non bisogna dimenticare la caratura del tecnico bianconero e il suo curriculum. I suoi numero infatti raccontano una storia da assoluto vincente. Il sito besoccer.com, specializzato in dati e statistiche sul calcio, ha preso in esame gli allenatori dei top club europei, che abbiano almeno 50 partite all'attivo e ne ha analizzato il bilancio tra vittorie e sconfitte. La percentuale di successi di Allegri è del 68,77%. Questo lo pone al terzo posto in questa speciale classifica, dietro ad Ancelotti (74,25%) e Guardiola (72,67%). Anche sul fronte delle sconfitte, l'allenatore della Juve si piazza al terzo posto, con il 14,51%. Meglio di lui hanno fatto solo nuovamente Ancelotti (13,77%) e Tuchel (14,12%).

Questi dati, nella storia della Juventus mettono Allegri davanti anche a uno come Conte, che ha una percentuale di vittorie del 67,55%. Nel calcio, quando le cose vanno male, il primo a essere indicato come colpevole è l'allenatore. A volte è vero, altre meno. I bianconeri negli ultimi anni hanno cambiato molto in panchina. Prima Allegri, poi Sarri, in seguito Pirlo e poi di nuovo Allegri. Il nome del tecnico livornese negli ultimi tempi è stato spesso oggetto di contestazioni sui social per i risultati che non hanno rispecchiato le aspettative. Ma la sua carriera dice che non è abituato a perdere.