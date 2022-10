Braghin: “Girone complesso, faremo del nostro meglio”

Noi e lo Zurigo, che è campione di Svizzera, un campionato di livello, siamo gli outsider di questo gruppo. Il nostro obiettivo stagionale, come più volte dichiarato, era quello di raggiungere di nuovo il Group Stage per vivere nuovamente questa esperienza.

Centrato l’obiettivo, ora dobbiamo fare il nostro meglio per andare avanti e provare a fare qualcosa di più anche se, onestamente, il pronostico non è dalla nostra parte. Saranno comunque grandi partite, tre termometri molto efficaci per misurare dove siamo arrivati. L’importante, per me, sarà non avere rimpianti dopo l’ultima partita del girone e chiudere con la consapevolezza di aver fatto il nostro meglio e aver fatto vedere il nostro valore. Poi vedremo se questo sarà stato sufficiente a passare il turno".