Bertolini: “Vogliamo andare ai Mondiali, sarebbe una spinta in più”

Sulla qualificazione ai Mondiali, obbiettivo ad un passo per le azzurre: "I Mondiali darebbero una spinta in più al movimento. Dal 2015 abbiamo investito su questo percorso, ma ci vuole tempo. L'Europeo non è andato come volevamo, non tanto per il mancato passaggio del turno, quanto per le prestazioni: ripartiamo da lì, dalla voglia che abbiamo di far vedere che l'Italia non è quella. La nostra antagonista principale nel girone di qualificazione è la Svizzera, siamo in vantaggio per i gol, ma la loro sfida contro la Moldavia li favorisce, ma noi dobbiamo pensare alla partita di domani".