Bertolini: “Loro sono toste, noi dovremo essere perfette”

Domani alle 18 italiane (diretta su Rai 1 e Sky Sport) il Manchester City Academy Stadium ospiterà la sfida tra l' Italia e l’ Islanda , una gara che la Nazionale Femminile vuole vincere per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale dell’ Europeo . Le Azzurre vogliono cancellare con una grande prestazione il pesante ko subito contro la Francia . L'obiettivo è abbandonare l’ultimo posto nel girone e presentarsi con fiducia al terzo e ultimo match in programma lunedì. L’Italia deve battere le islandesi per portarsi avanti nel discorso scontri diretti , criterio che verrà preso in considerazione in caso di arrivo a pari punti . Una sconfitta con la squadra guidata da Halldórsson , invece, eliminerebbe le ragazze di Milena Bertolini dal torneo continentale.

Ieri, nella conferenza stampa della vigilia, hanno parlato Milena Bertolini e Sara Gama. Queste le loro dichiarazioni, raccolte dal sito della Figc. Le parole del c.t.: "Non vediamo l’ora di scendere in campo per dimostrare a tutti che non siamo la squadra vista con la Francia – ha dichiarato la Ct nella conferenza stampa della vigilia - chiederò alle ragazze di ritrovare la compattezza che abbiamo smarrito nel primo tempo della gara disputata domenica e di giocare con rabbia e orgoglio. Domani schiererò dal primo minuto le giocatrici che stanno bene fisicamente e mentalmente, ma saranno fondamentali anche i cambi perché i ritmi in una competizione così importante sono altissimi e non possiamo quindi permetterci cali di tensione"