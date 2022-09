Italia femminile, le Azzurre a Ferrara: martedì la sfida alla Romania

La Nazionale di Milena Bertolini è nella città emiliana, dove martedì si giocherà la qualificazione al Mondiale del 2023 contro la Romania

Dopo il roboante successo per 8-0 sulla Moldavia, con il poker messo a segno dalla centrocampista della JuventusArianna Caruso, la Nazionale di Milena Bertolini è pronta per la sfida decisiva per la qualificazione al Mondiale. Questo l'approfondimento del sito della FIGC: "La netta e convincente vittoria di Chișinău ha restituito il sorriso alla Nazionale Femminile, rientrata ieri in Italia per proseguire la preparazione in vista dell’ultimo match del girone contro la Romania, l’appuntamento che potrebbe regalare alle Azzurre il biglietto aereo con destinazione Australia e Nuova Zelanda.

Il pass per il Mondiale del 2023 è lì, a portata di mano: una vittoria nella sfida in programma martedì (ore 18.30, diretta su Rai Sport + HD) a Ferrara permetterebbe infatti alla squadra di Milena Bertolini di vanificare il tentativo di rimonta della Svizzera - staccata di due punti - e di conquistare la qualificazione diretta al torneo iridato, senza dover passare dall’insidia dei play off. Ma in virtù della miglior differenza reti (l’Italia è a + 11 sulle elvetiche, attese dalla sfida casalinga con la Moldova), contro la selezione romena potrebbe bastare anche un pareggio. Vietato però fare calcoli, la volontà della Ct e delle calciatrici è di ripagare con i tre punti e una grande prestazione l’affetto dei tanti tifosi che coloreranno le tribune dello stadio ‘Paolo Mazza’. Sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso fino al calcio d’inizio del match.

Ferrara, come sempre, è pronta a rispondere presente. Il capoluogo emiliano rappresenta una sorta di fortino per la Nazionale, che qui ha sempre vinto. “Questa è una città importante per il calcio femminile – ha dichiarato Milena Bertolini ai microfoni di Rai Sport prima di dirigere l’allenamento nel centro sportivo della SPAL - tutte le volte che siamo venute a giocare qui abbiamo visto e sentito un grande entusiasmo, ricordo per esempio la partita con il Belgio che quattro anni fa ci permise di fare un passo decisivo verso il Mondiale francese. Sono certa che martedì riceveremo il massimo supporto da parte dei ferraresi. Abbiamo bisogno del loro calore e di quello di tutti gli italiani che ci seguiranno dagli spalti o in televisione”".