Birindelli: “La Juventus è stata superiore all’Inter, è mancato solo il gol”

Alessandro Birindelli, ex calciatore, ha analizzato il match di ieri sera tra Juventus e Inter, con un riferimento su Dybala.

redazionejuvenews

Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24.com, trattando il tema della partita di ieri sera contro l'Inter. Ecco le sue parole: "La partita almeno per il primo tempo ha fatto vedere una Juve che ha prevalso sull’Inter. La squadra di Allegri ha giocato con grande personalità, con idee ma poi le è mancato solo il gol. Negli episodi c’è stata molta sfortuna. Gli episodi arbitrali ci sono stati e sono stati dubbi, ma alla fine dell’anno tra torti e favori bene o male si fa pari tra tutte le squadre. Mi baso su quello che ho visto e ho visto una Juve superiore all’Inter, poi loro sono stati bravi a soffrire quando hanno sofferto e come ho detto prima a venir meno è stata la fase di finalizzazione."

Su Dybala: "Se è stata la scelta giusta non so, ma in società evidentemente avevano necessità di far tornare i conti e hanno fatto un dietrofront. Quello che chiedeva andava oltre a quello che fino ad oggi ha dimostrato a causa degli infortuni, ma non discuto il valore in sè del giocatore. Io non ho i conti in mano, ma a quelle cifre non avrei accettato neanche io. Fosse venuto incontro abbassando le pretese ovviamente avrei prolungato."

Sugli obiettivi stagionali rimasti, ovvero il quarto posto e la vittoria della Coppa Italia: "La sconfitta non intacca l’ottimo lavoro fatto fin qui e la squadra si deve ora concentrare partita dopo partita per cercare di portare a casa il massimo risultato. Se la giocheranno tutte fino in fondo, c’è la Roma che sorniona zitta zitta fa punti importanti e ci metto in mezzo anche l’Atalanta che non penso sia morta nonostante la sconfitta. Quando c’è una ricostruzione vincere un trofeo e qualificarsi per la coppa più importante è tanta roba. Ora la Juve deve rimanere concentrata come fosse lo scudetto quell’obiettivo, in questo momento storico c’è da riscrivere un cammino e farlo continuando a vincere sarebbe tanta roba. Specialmente se si dovesse ripresentare l’anno prossimo in Champions con una rosa ancor più consolidata di questa. "