Juve Women, Montemurro: “Contro l’Arsenal dobbiamo pensare a dare il massimo”

La Juve Women si prepara a sfidare l'Arsenal in Uefa Women Champions League. Alla vigilia del match l'allenatore bianconero Montemurro in conferenza stampa ha detto: "Non c'è stato tanto tempo per preparare la partita, quindi punteremo sulle cose che riteniamo importanti: fare il nostro gioco e approcciare bene alla gara. Giochiamo contro una squadra forte in un grande stadio, voglio che le ragazze si divertano e prendano questa occasione come un momento per crescere ancora. Tornare a Londra, per me, è una grande emozione, qui ho provato sensazioni splendide, ma sarà ancora più bello far parte di una grande sfida come Arsenal - Juventus".