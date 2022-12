Cobolli Gigli: “Juve? Qualcosa all’interno non funzionava”

La Juventus sta attraversando un momento difficile, ed il suo ex presidente, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato intervistato dai microfoni di Telelombardia, dicendo la sua sul momento dei bianconeri: "Se i consiglieri e le consigliere indipendenti si alzano una mattina e dicono che non sapevano nulla di questo tipo di gestione vuol dire che qualcosa all'interno non funzionava. Se fossero vere le accuse sugli stipendi differiti sarebbe un problema grave perché si tratterebbe di aggiotaggio. Ricordo un'intervista di Elkann nella quale ribadiva la fiducia nel lavoro di Andrea Agnelli ma sollevava una preoccupazione per una deriva pericolosa di chi si muoveva attorno al mondo del calcio come intermediari e procuratori. Mi stupisce che Elkann non sapesse nulla".