Zidane: “Non meritavamo di vincere, partita peggiore della stagione”

TORINO – L’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato dopo la sconfitta di ieri contro il Betis.

“Sicuramente è stata la nostra peggiore partita della stagione. Abbiamo fatto molti errori, sia nel primo che nel secondo tempo. Ci è mancato un po’ tutto: energia, gioco, possesso e intensità. Per noi è stata una brutta giornata e io sono il primo responsabile. Abbiamo sbagliato la partita e non so spiegarmi perchè. Stiamo facendo comunque una buona stagione e dobbiamo guardare avanti. Non meritavamo di vincere contro il Betis e dobbiamo analizzare cosa non ha funzionato e pensare subito alla prossima gara.”

