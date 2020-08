TORINO- Se Dybala non dovesse riuscire a recuperare in tempo, con ogni probabilità, contro il Lione scenderà in campo Gonzalo Higuain. Per l’attaccante argentino questa potrebbe essere l’ultima occasione per provare a guadagnarsi la fiducia della società per la prossima stagione, dopo un campionato davvero deludente. Al momento infatti, quella della cessione rimane l’ipotesi più fattibile per il futuro del calciatore.

