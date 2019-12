Ufficiale, Soulè alla Juventus: “Felice di questo grande passo”

TORINO – Il calciatore argentino classe 2003 Matias Soulè è ufficialmente un calciatore della Juventus.

L’ala destra infatti è a Torino da qualche settimana e ha iniziato ad allenarsi con la Juventus Under 17. Soulè arriva dal Velez Sarsfield, dove ha rifiutato la proposta di un contratto da professionista per arrivare in bianconero, con la Juventus che, dopo un periodo di prova, ha deciso di dargli fiducia mettendolo sotto contratto. Questo il messaggio social del ragazzo: “Felice di questo grande passo, grazie a tutti coloro che mi supportano e mi accompagnano sempre nei miei sogni. Forza Juve”