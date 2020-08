Tre squadre su Alex Sandro

TORINO – Il mercato della Juventus continua ad infiammare l’estate, con affari sia in entrata che in uscita. Uno dei bianconeri che potrebbero lasciare la squadra di Andrea Pirlo è il terzino brasiliano Alex Sandro: il calciatore non è in vendita ma nemmeno incedibile, e un’offerta di 40 milioni di euro potrebbe far vacillare i bianconeri. Sulle sue tracce ci sono PSG, Manchester City e Manchester United. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra clamorosa indiscrezione per il mercato bianconero. Ora Paratici fa veramente sul serio, ecco l’offerta per un colpo grosso: blitz in corso! >>>VAI ALLA NOTIZIA

