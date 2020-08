Calciomercato Juventus, colpo impossibile? No: arrivano conferme!

Calciomercato Juventus, Paratici potrebbe davvero fare il colpo da 90

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Bisogna fare molta attenzione ai movimenti di Fabio Paratici e ad alcuni possibili colpi di scena per il calciomercato della Juventus. Il CFO bianconero, come ben sappiamo, è alla ricerca di una punta di primissimo livello, un bomber capace di segnare e di giocare per la squadra, di aprire gli spazi per sé e soprattutto per Cristiano Ronaldo e Dybala. Come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore, Paratici è volato a Londra per parlare con il Wolverhampton di Raul Jimenez: il messicano evidentemente rimane un obiettivo importante e concreto. Occhio però ad un altro nome ad effetto spuntato negli ultimi giorni che sembrava essere solamente un sogno impossibile: Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano è in uscita dal Barcellona, che è pronto a smantellare la propria rosa e a rifondarla completamente. Trovare eventualmente un accordo con i blaugrana dunque non sembra un’impresa impossibile, ma a preoccupare la Juve era piuttosto il pesantissimo ingaggio del classe ’87. Su Suarez però continuano ad arrivare voci e conferme, soprattutto dalla stampa spagnola che indica sempre la Vecchia Signora come prossima destinazione per il Pistolero. Anzi, c’è di più. La Juventus avrebbe già pronta la proposta contrattuale per Luis Suarez: circa 3 milioni di euro a stagione per due anni. Una cifra assolutamente accessibile e molto più bassa dell’attuale ingaggio percepito dall’uruguaiano al Barcellona. Se veramente fossero vere queste cifre, il problema ingaggio non sussisterebbe più e la Juve potrebbe davvero sognare il colpo che sembrava impossibile. Anche TuttoJuve.com conferma che le cifre per l’ingaggio di Suarez non sarebbero proibitive: secondo il portale infatti, il fatto che in corsa ci sia anche l’Ajax evidenzia che le richieste economiche di Suarez non sarebbero altissime. Pista affascinante e da seguire con molta attenzione: rimaniamo in attesa di ulteriori novità di cui, come sempre, vi terremo prontamente aggiornati. Ma non è ancora tutto. Sempre per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA