Tempi lunghi per il recupero di Chiellini

TORINO – Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini sembra non aver pace in questo inizio di stagione con gli infortuni, con l'ultimo che lo terrà fuori per almeno un mese. Il difensore ha già iniziato a curarsi alla Continassa sottoponendosi alle cure fisioterapiche del caso, ma il suo rientro in campo sembra molto lontano. Il capitano ha infatti come obiettivo di tornare in campo in occasione della sfida al Camp Nou contro il Barcellona di Messi, in quella che sarà la sfida di ritorno del gruppo di qualificazione di Champions League.