Tacchinardi: “Qui gira tutto intorno ai soldi”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della ripresa del campionato.

“Ci sarebbe da parlare con i presidenti, qua tutto gira intorno ai soldi… Non posso pensare di isolare una squadra in una bolla per il tempo delle competizioni, tante squadre non hanno neanche un centro sportivo. Io la chiuderei qua, ma comprendo i grandi danni economici. Siamo nei quindici giorni decisivi, hanno liberato un po’ la gente e siamo nel barometro per capire se si può andare avanti o se scoppia un’altra bomba atomica”.