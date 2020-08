TORINO- Trenta milioni di euro cash per l’acquisto definitivo: sono queste le condizioni del Sassuolo per l’eventuale addio di Manuel Locatelli, che la Juve era disposta a prendere solamente in prestito con obbligo di riscatto. Lo rivela Tuttosport.

